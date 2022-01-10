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Вопросы губернатору от предпринимателей собирают в Нижегородской облатси

18 февраля 2022 19:15  [1047] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин весной проведёт ставшую традиционной встречу с представителями регионального бизнеса. Уже сейчас предприниматели могут направлять свои вопросы, адресованные главе региона.

Как рассказали в Минэкономразвития Нижегородской области, приём вопросов будет проходить до 1 марта через деловые объединения Нижегородской области:

- ТТП Нижегородской области: тел.: 8 (831) 266-42-10, доб.1051, e-mail: shchukina@tpp.nnov.ru;

- НРО общественной организации "Деловая Россия": тел.: 8 (831) 430-08-06, e-mail: deloros_nn@mail.ru;

- объединение работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей": тел.: 8 (831) 433-33-29, e-mail: infonapp@sandy.ru;

- НРО общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России": тел.: 8 950 606 98 89, e-mail: info@opora-nnov.ru.

Задать свой вопрос губернатору можно также с помощью онлайн-формы, размещённой на сайте Минэкономразвития по ссылке.

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Теги:
бизнес Глеб Никитин Предприниматели
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