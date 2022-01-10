Давид Мелик-Гусейнов назвал семь основных факторов риска при хронических заболеваниях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал семь основных факторов риска при хронических заболеваниях, которые влияют на проявление выраженной, типичной болезненной симптоматики и приводят к летальному исходу.

Он отметил, что около 20% людей, которые перенесли коронавирус, даже не догадывались о том, что них есть хроническое неинфекционное заболевание.

В Нижегородской области среди скрытых болезней, требующих повышенного контроля и пожизненной терапии, чаще всего встречаются гипертония, сахарный диабет и болезни ЖКТ.

Основными факторами риска при хронических заболеваниях являются:

- артериальная гипертензия (35,5%),

- повышенный уровень холестерина (23%),

- курение (23%),

- недостаточное потребление овощей и фруктов (12,9%),

- ожирение (12,5%),

- чрезмерное употребление алкоголя (11,9%),

- низкая физическая активность (9%).

Глава регионального Минздрава добавил, что дал поручение Центру медицинской профилактики и Медицинскому информационно-аналитическому центру разработать систему мониторинга за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что горячая линия по обезболиванию работает в Нижегородской области. На горячую линию могут обратиться нижегородцы с хроническими заболеваниями, которых беспокоит болевой синдром, а предпринимаемые действия по обезболиванию, в том числе с помощью медицинских работников, не приносят полноценного эффекта. Кроме того, позвонить на горячую линию могут и близкие таких пациентов.