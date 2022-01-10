Глеб Никитин: "Переселенцы из Донбасса – это женщины и дети" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области провел заседание оперативного штаба и проверил готовность пунктов временного размещения для жителей Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Глеба Никитина, из Донбасса в Нижегородскую область едут женщины и дети. Всего около тысячи человек, из которых половина - дети. В регионе делается все, чтобы принять и разместить их достойно. Для этого были отобраны свободные пансионаты и лагеря, в которых созданы все необходимые условия. Люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

Также губернатор провел заседание рабочей группы по вопросам, связанным с оказанием помощи прибывающим с территории Донбасса. В заседании приняли участие представители правительства региона, федеральных ведомств, администрации Нижнего Новгорода.

Ранее в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, что около 1000 беженцев из Донбасса прибудут в Нижегородскую область.