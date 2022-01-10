Поручни и ручки в автобусах НПАТ ежедневно обрабатываются антисептиками Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области проверили, как проводится предрейсовая дезинфекция автобусов ГП "Нижегородпассажиравтотранс".

Директор "Нижегородпассажиравтотранса" Олег Дрига отметил, что салоны автобусов ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Причём процедура проводится и между рейсами на диспетчерских пунктах, и уже после окончания смены, в автопарке.

Причём в каждом автопарке утвержден график ежедневной дезинфекции. Особенно тщательно обрабатываются поручни, дверные ручки, ручки пассажирских сидений - то есть те поверхности, к которым часто прикасаются пассажиры.

Кроме дезинфекции подвижного состава, в диспетчерских и других местах скопления людей на территории автопарков по графику производится обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования.

Помимо этого, перед каждым рейсом водители проходит медосмотр с измерением температуры. Сотрудники с признаками не допускаются к работе, подчеркнули в НПАТ.

Напомним, что водители, кондукторы и пассажиры общественного транспорта должны носить медицинские маски, что регулярно проверяется в ходе инспектирования. Если с пассажирами, как правило, проводится разъяснительная работа, то перевозчикам нарушение противоэпидемических требований грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, что за последний квартал 2021 года нижегородских перевозчиков оштрафовали на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима.