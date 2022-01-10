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Общество

Набор волонтеров для помощи эвакуированным жителям Донбасса идет в Нижегородской области

21 февраля 2022 21:48  [228] Общество

Набор волонтеров для помощи эвакуированным жителям Донбасса идет в Нижегородской области. Об этом сообщает волонтерский центр "Единой России", который и проводит набор.

Согласно информации, сейчас в Нижегородской области создан штаб волонтеров для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывающим в Нижегородскую область.

Все добровольцы будут работать под эгидой акции "Мы вместе", к которой присоединились представители волонтерских центров "Единой России", волонтерских штабов ОНФ, "Волонтеров-медиков", активисты "Молодой Гвардии" и других общественных движений и организаций.

Добровольцы будут помогать беженцам в размещении, организации быта, информационном сопровождении, организации досуга для детей, сборе, сортировке и доставке гуманитарной помощи.

В ближайшее время в регион прибудут около тысячи эвакуированных из ДНР и ЛНР, для которых подготовлены пункты временного размещения на базе оздоровительных лагерей, санаториев.

"Наш волонтерский центр мобилизовал свою работу для помощи жителям Донбасса. В основном это женщины и дети, которым очень страшно и тяжело. Им сейчас нужна наша поддержка и опора. И мы готовы оказать им всестороннюю помощь, чтобы они чувствовали себя здесь спокойно и уверенно, знали, что их не бросят в беде. Призываем нижегородцев, готовых протянуть руку помощи, присоединиться к нашим волонтерам. Помощь каждого сегодня важна и необходима", - сказал руководитель регионального волонтерского центра и исполнительного комитета партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Региональный волонтерский центр "Единой России" приглашает добровольцев для оказания помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывающим в Нижегородскую область. Единый номер телефона колл-центра 8 (831) 439-74-06, также заявку можно оставить через сайт регионального отделения "Единой России".

Напомним, нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло счет для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Пункт приема в Нижнем Новгороде находится в региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: ул. Рождественская, 38.

Ранее в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, что около 1000 беженцев из Донбасса прибудут в Нижегородскую область.

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Теги:
беженцы Волонтеры Единая Россия
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