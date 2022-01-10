Женщина пострадала при падении льда с крыши дома в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Женщина пострадала при падении льда с крыши дома в Дзержинске. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, утром 20 февраля с крыши дома 28 на пр. Ленина произошло падение льда. В результате происшествия пострадала 55-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы с черепно-мозговой травмой.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 ч.2 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Был задержан мастер подрядной организации, ответственный за очистку кровли данного дома.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода упал с крыши во время чистки снега.