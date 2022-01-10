Почти 2,8 тысячи проверок на соблюдение эпиднорм проведено в Нижегородской области за неделю Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 2,8 тысячи проверок соблюдения противоэпидемиологических требований проведено в районах Нижегородской области с 14 по 20 февраля.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в состав специальных рабочих групп, которые регулярно проводят проверки соблюдения указов губернатора, входят сотрудники местных органов власти, представители Роспотребнадзора и регионального ГУ МВД.

Наибольшее количество проверок на прошлой неделе прошло в Богородском районе – 152, в Дзержинске – 121, в Арзамасском районе - 105, в Сосновском районе и в Выксе - более 100.

Согласно информации, практически все областные предприятия торговли и общепита ответственно относятся к соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности. Тем не менее, за прошлую неделю было составлено и передано в суд 89 протоколов об административных правонарушениях.

Всего же с начала 2022 года в муниципалитетах Нижегородской области проведено почти 17 тысяч проверок, составлен 431 протокол об административных нарушениях.

Напомним, в конце января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, вернулся запрет на посещение ТЦ и ТРЦ детьми без сопровождения взрослых, ограничение на работу организаций общепита с 23:00 до 6:00, за исключением работы на вынос и доставку, а также установлен полный запрет на проведение танцевальных вечеринок и караоке в организациях общепита.

Кроме того, до 31 марта 2022 года продлён срок самоизоляции для беременных и срок, на который работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности" определена статьёй 20.6.1 КоАП РФ и влечёт предупреждение или наложение штрафа: на граждан - в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на ИП – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается, а организациям грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.