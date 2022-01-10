Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2022 16:04  [30] Автопоезд “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса
23 февраля 2022 15:46  [73] Юная жительница Донбасса рассказала Андрею Турчаку про игрушки
23 февраля 2022 14:18  [153] Глеб Никитин почтил память защитников Отечества в Нижегородском кремле
23 февраля 2022 12:16  [170] Глеб Никитин поздравил с Днем защитника Отечества династию нижегородских пограничников Шмагриных
23 февраля 2022 11:16  [192] Олег Лавричев: "Русский солдат – это пример мужества, отваги, патриотизма"
23 февраля 2022 10:55  [235] Юрий Шалабаев: "Очень важно не просто отстоять мирное небо, но и сохранить его для своих детей и внуков"
23 февраля 2022 10:27  [199] Праздничная подсветка включится на нижегородской телебашне вечером 23 февраля
23 февраля 2022 10:21  [195] Евгений Люлин: "Во все времена нижегородцы оберегали свою малую родину"
23 февраля 2022 09:43  [236] Глеб Никитин: "Свободная и сильная Россия немыслима без вооруженных сил, стабильной системы безопасности внутри страны"
23 февраля 2022 09:11  [237] Игорь Комаров: "Мы чествуем тех, кто сегодня достойно выполняет свой служебный долг, защищает интересы государства"
Общество

Автопоезд “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса

23 февраля 2022 16:04  [30] Общество
Фото: НРО “Единая Россия”

Фото: НРО “Единая Россия”

НИА "Нижний Новгород"

Автопоезд от “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса. 

По информации пресс-службы НРО "Единой России", секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уже проверил условия размещения прибывших граждан из ДНР и ЛНР.

Как сообщил Андрей Турчак, до 28 февраля в Ростовскую область доставят еще около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что партия окажет всестороннюю помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР. 

"География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо", - сказал Андрей Турчак. 

Напомним, что 18 февраля Нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

"Региональное отделение и наш волонтерский центр проводят сбор гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Луганской и Донецкой республик. Нижегородская область откликнулась одной из первых. Наши активисты, депутаты, неравнодушные нижегородцы приносят товары первой необходимости, продукты, средства гигиены, детскую одежду, игрушки, канцтовары. Пункты приема открыты в региональной общественной приемной и на базе всех местных отделений партии", - сообщил, руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph