Автопоезд “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса Общество

Фото: НРО “Единая Россия”

НИА "Нижний Новгород"

Автопоезд от “Единой России” привез 800 тонн груза в Ростовскую область для жителей Донбасса.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уже проверил условия размещения прибывших граждан из ДНР и ЛНР.

Как сообщил Андрей Турчак, до 28 февраля в Ростовскую область доставят еще около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что партия окажет всестороннюю помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР.

"География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые еще не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимо", - сказал Андрей Турчак.

Напомним, что 18 февраля Нижегородское региональное отделение "Единой России" открыло пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

"Региональное отделение и наш волонтерский центр проводят сбор гуманитарной помощи для людей, эвакуированных из Луганской и Донецкой республик. Нижегородская область откликнулась одной из первых. Наши активисты, депутаты, неравнодушные нижегородцы приносят товары первой необходимости, продукты, средства гигиены, детскую одежду, игрушки, канцтовары. Пункты приема открыты в региональной общественной приемной и на базе всех местных отделений партии", - сообщил, руководитель регионального исполнительного комитета и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.