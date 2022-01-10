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Семена цинии с сорной чередой обнаружили в Нижегородской области

24 февраля 2022 18:04  [105] Общество
Череда волосистая Bidens pilosa L.

Череда волосистая Bidens pilosa L.

Фото: Управление Россельхознадзора

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора проверил образцы семян цветочных культур импортного происхождения.

Как рассказали в ведомстве, при гербологической экспертизе в образце семян циннии сорта "Калифорнийские гиганты", прибывших из Китая, были обнаружены семена карантинного объекта - череды волосистой Bidens pilosa L.

Как пояснили в Россельхознадзоре, ареал данного сорняка довольно обширен, поскольку он отличается высокой приспособляемостью. Часто череда становится доминирующим сорняком, и избавиться от нее очень сложно.

Сорняк снижает урожай сельскохозяйственных культур, засоряет пастбища. Экстракты из растений череды волосистой замедляют прорастание других семян.

К собственнику продукции будут приняты меры реагирования, направленные на пресечение распространения партии семян цветочных культур, образцы которых оказались заражены сорняком, подчеркнули в региональном Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что семена эхинацеи с амброзией поступили в Россию из Нидерландов. Кроме того, заражённые вредоносным растением семена базилика привезли в Нижегородскую область из Челябинска.

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Теги:
Карантин Растения Россельхознадзор
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