Подготовка к предстоящему ремонту дорог началась в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области подрядчики начали подготовку к предстоящей ремонтной кампании по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в региональном правительстве.

По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, самый длинный участок, который отремонтируют в этом году, расположен в Воскресенском районе. Протяженность участка дороги Воздвиженское - Большое Поле составит 24,4 км. Подрядчик подготовил для работ уже около 50% необходимых стройматериалов.

В ГУАД подчеркнули, что на этой дороге расположены шесть населённых пунктов, и ещё два - на примыкающих дорогах. Поэтому направление было признано приоритетным. Работы на участке будут вестись с мая по сентябрь.

Согласно информации, эта дорога была построена в 1985-1987 годах, и с тех пор здесь проводился только ямочный ремонт. При этом на ней расположены станция скорой помощи и пожарная часть, по ней ходят школьный автобус и автолавка. Из-за состояния покрытия 20-тикилометровый участок машины преодолевают за час.

Как рассказали в ГУАД, на дороге планируется укрепить основание, уложить два слоя покрытия и отремонтировать обочины.

Ранее сообщалось, что более 150 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта.

Также напомним, что большинство контрактов на ремонт дорог по нацпроекту на 2022 год уже заключено.