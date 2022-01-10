Подготовка к предстоящему ремонту дорог началась в Нижегородской области

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В Нижегородской области подрядчики начали подготовку к предстоящей ремонтной кампании по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в региональном правительстве.
По информации Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, самый длинный участок, который отремонтируют в этом году, расположен в Воскресенском районе. Протяженность участка дороги Воздвиженское - Большое Поле составит 24,4 км. Подрядчик подготовил для работ уже около 50% необходимых стройматериалов.
В ГУАД подчеркнули, что на этой дороге расположены шесть населённых пунктов, и ещё два - на примыкающих дорогах. Поэтому направление было признано приоритетным. Работы на участке будут вестись с мая по сентябрь.
Согласно информации, эта дорога была построена в 1985-1987 годах, и с тех пор здесь проводился только ямочный ремонт. При этом на ней расположены станция скорой помощи и пожарная часть, по ней ходят школьный автобус и автолавка. Из-за состояния покрытия 20-тикилометровый участок машины преодолевают за час.
Как рассказали в ГУАД, на дороге планируется укрепить основание, уложить два слоя покрытия и отремонтировать обочины.
Ранее сообщалось, что более 150 км дорог к медучреждениям отремонтируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта.
Также напомним, что большинство контрактов на ремонт дорог по нацпроекту на 2022 год уже заключено.
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