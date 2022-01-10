Количество возбужденных дел по недобросовестной конкуренции в Нижегородской области в 2021 году снизилось Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество возбужденных дел по недобросовестной конкуренции в Нижегородской области в 2021 году снизилось. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы

Согласно информации, за прошедший год было возбуждено только одно дело о нарушении закона "О защите конкуренции". В то же время в 2020 году было заведено 7 подобных дел.

Также в 2021 году антимонопольный орган наложил штрафов, связанных с нарушением данного закона, на сумму 1,682 млн рублей.

По словам врио заместителя руководителя Нижегородского УФАС Ольги Швецовой, сокращения количества возбужденных дел связано с тем, что нарушители надлежащим образом и в установленный срок исполняют предупреждения о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, в прошедшем году Нижегородское УФАС России выдало 14 предупреждений о прекращении недобросовестной конкуренции.

Напомним, что нарушение закона "О защите конкуренции" влечет за собой штраф в размере от 12 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей".