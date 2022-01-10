Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "Враг будет разбит – Победа будет за нами"

Обращения Президента Владимира Путина к народу России специально для "Минин-центра" анализирует ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. По его лсовам, в обращениях Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР и объявлении о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины озвучена новая концепция нашего взгляда на миропорядок, на мироустройство. Путин очень четко заявил о необходимости отказаться от ленинских принципов национальной политики. Собственно, на этих принципах и построена вся геополитическая реальность постсоветского пространства: это и границы постсоветских стран, и их национальный статус. Это и система политизации этничности в самой России, когда, например, у нас отдельные малые народы получают не статус национального меньшинства с гарантированными правами на всей территории страны, а выделяются в особые национальные республики, при этом основной народ никакого статуса и формального представительства не имеет.

Впрочем, эту сферу, скорее всего, в ближайшее время трогать не будут, но в принципе это тоже все – часть той системы национальной политики, которую сформулировал в свое время Ленин и которая до сих пор проводится в России, и является основополагающим принципом на всем постсоветском пространстве. Так что, решение руководства России отказаться от этих принципов является шагом к формулированию новых основ российской политики. Впрочем, какие они будут, какова будет их концепция, пока что судить рано.

Но сегодня мы видим, что Россия уже явно переходит от политики стабилизации международной системы на постсоветском пространстве, политики поддержки постсоветских стран в их актуальных формах и той национальной политики, которая в них проводится, к проведению политики на новых принципах, принципах внимания к интересам русского народа. Как народа России, так и русских, русскоязычных жителей бывших советских республик. Это кардинальный переворот в подходе.

Раньше проблемы русских на Украине не очень волновали Москву, особенно до 2014 года, так как она считала необходимым в первую очередь работать с официальными властями и поддерживать ту политику, которую они проводили. Все это называлось дружбой между славянскими народами, а проблемы русских оказывались тут излишними, они только портили отношения с официальным Киевом и поэтому этот вопрос почти не поднимался ни на словах, ни на практике. Теперь же проблемы фактически русского населения, живущего сейчас на Украине, оказываются центральными в восприятии того, что происходит в этом государстве. В целом, это означает, что Москва постепенно будет менять свой подход не только к Украине, но и к другим постсоветским странам на тех же основаниях.

Подчеркну, что никто украинскими националистами не рождается. Это идеология - очень мощная и хорошо разработанная. Она сложилась к концу 19 века, но дальше разрабатывалась еще в первой половине 20 века. Вначале ей покровительствовала Вена, потом основными проводниками стали большевики, и в основном политику по утверждению украинства как основы идентичности населения Юго-Восточной Руси проводила именно коммунистическая Москва. Так что Путин очень точно сказал, что именно Москва при коммунистах создала Украину и проводила политику очень жесткой украинизации. Это не только 20-е и 30-е годы, но и после войны. Англосаксы же подключились только после Второй мировой войны и сейчас готовы использовать наличие миллионов людей, которые заражены идеями украинства в своих интересах. Все послевоенное время до распада СССР Америка и Канада проводили активную политику по украинизации мигрантов с территории Западной Украины. Это в основном была миграция до 1 первой мировой войны потом с 1 мировой войны и поток мигрантов после 2 мировой войны. Создавали украинскую сознательную, свидомую диаспору, с большой инфраструктурой, в том числе учебных заведений, научных центров. В диаспоре были образованы новые идеи, подходы, принципы, которые потом стали реализовываться на Украине.

Время для выдвижения требований от России Западу в виде юридических гарантий безопасности было обусловлено несколькими факторами. Это и очевидное ослабление Штатов, у которых очень большие экономические и социальные проблемы. Мы видим, что Америка ослабевает, и просто уходит из многих регионов. Что уже заметно - в Европе стали активно звучать голоса тех, кто пытается проводить политику независимую от США. Если при Трампе уход Америки от своего глобального статуса казался радикальным и оригинальным решением нового президента, то, когда к такой политике пришёл Байден, как лидер от Демократической партии - стало понятно, что этот тренд будет проводиться независимо от того представитель какой партии находится у власти. Это стало очевидно только последний год – полтора. Плюс тому обозначилась окончательная стадия ухудшения отношений между США и Китаем, что катализировало союзные контакты между Россией и Китаем. Это геополитическое новшество, потому что много лет, даже десятилетий, Россия и Китай поддерживали формально дружеские, но в целом не очень хорошие отношения. Во время СССР, Китай был скорее союзником США в политической сфере, и то, что сейчас обозначился такой союз между Россией и Китаем, при очень напряжённых отношениях между США и Китаем, это тоже та новая реальность, которая помогает России активнее защищать свои права и интересы на международной сфере. Одновременно мы видели, что прежняя политика по улучшению ситуации на Украине и по разрешению конфликта на Донбассе не даёт никаких плодов. Хотя Кремль долго пытался настаивать на Минских соглашениях, но всё же вынужден был признать, что все их условия не выполнялись и перспектив их выполнения нет.

Украина между тем осваивалась военными структурами стран НАТО. Для России складывалась очень опасная ситуация, решение которой стало неотложной задачей. Но обстоятельства сложились и позволили России сделать мужественный шаг – выдвинуть требования по безопасности, основанные на международном праве и на международных соглашениях. Понятно, что Запад не мог пойти на выполнение этих требований, но также очевидно, что формулирование запроса было частью переключения России на новую политику. Это фактически был ответ на отказ Запада учесть интересы России. Москва получила ответ и дала ему четкую оценку. В результате Россия начала реформу своей внешней политики, и президент обратился к народу со своим идеологическим обоснованием дальнейших действий.

А значит, дальше мы увидим катастрофу украинской государственности. Готовность России провести комплексное решение «украинского вопроса», сформулированное в выступлении Путина, – это как раз то, чего в Киеве опасались больше всего. И не зря. Так что дать обстоятельное историческое обоснование таким решениям было просто необходимо. Как историк скажу — в выступлении президента не прозвучало ни слова, которое можно было бы поставить под сомнение. Но нашему обществу ещё предстоит осознать эти новые для него смыслы. Старая советская пропаганда, которая обосновывала ленинские принципы национальной политики, пустила глубокие корни в общественном сознании и имеет ещё много приверженцев. Даже в национал-патриотической среде. Уверен, что для очень многих содержание исторической части этого выступления, как и недавней статьи Путина по этим же вопросам, мягко говоря, в новинку.

Россия сформулировала новые принципы, но каков будет конкретный план их воплощения на практике – пока что неизвестно. За военной операцией на Украине последует долгий период государственной и социальной трансформации, который должен сформировать на Украине новую реальность, которая бы не представляла критической опасности для России.

Региональная тема - В Нижегородской области ожидается реализация около 40 крупных инвестпроектов

Эксперт "Минин – центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И.Лобачевского, к.и.н., Александр Сорокин отмечает, что по данным правительства Нижегородской области, в течение 2022 года ожидается реализация около 40 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 200 млрд. рублей. Ожидается, что это позволит, помимо прочего, создать порядка 3000 новых рабочих мест. Отметим, что речь идет о различных секторах экономики. В частности, это такие сферы, как нефтепереработка (создание комплекса переработки нефтяных остатков в Кстовском районе, проект ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"), логистика (создание магистрально-сортировочного центра, проект АО "НЛТ"), агропромышленный комплекс (комплекс молочного производства, проект АО "Нижегородский молочный завод № 1") и ряд других.

Ранее мы уже сообщали о росте инвестиций резидентов нижегородских бизнес-инкубаторов. Только на территории области (исключая Нижний Новгород) в 2021 году их выручка составила 890 млн руб., превысив аналогичный показатель 2020 года в 1,5 раза, а объем инвестиций достиг 180 млн руб. Порядка 2 млрд. руб., в том числе за счет субсидий и грантов, инвестировал в 2021 году Нижегородский бизнес-инкубатор.

География реализуемых проектов весьма обширна: Ардатовский, Большеболдинский, Борский, Выксунский, Дальнеконстантиновский, Дзержинский, Княгининский, Нижегородский, Кстовский, Павловский и Сергачский округа. На этих территориях инвестиционные проекты будут способствовать обновлению имеющейся инфраструктуры, повышению технологичности производства и повышению качества уровня жизни, в том числе и за счет создания новых рабочих мест.

Отметим, что в последнее время регион активно развивает институты поддержки бизнеса и инвестирования, в том числе и за счет деятельности единого окна по работе с инвесторами на инвестиционном портале.

Эти меры, а также высокий научно-технический, кадровый и промышленный потенциал области обеспечили выдвижение региона в число лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2021 год, который был составлен Агентством стратегических инициатив. В нем Нижегородская область делит 6 место с Ханты-Мансийским автономным округом, хотя еще два года назад находилась на 57 месте.

Всего в настоящее время по данным Корпорации развития Нижегородской области на территории региона функционирует 581 инвестиционная площадка.

Кроме того, функционируют три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), число резидентов которых ежегодно увеличивается.

Комплексный подход и позиционирование Нижегородской области, как инвестиционно привлекательного региона, является оптимальной стратегией для достижения целого ряда целей, как в экономической, так и социальной сферах. Повышение технологичности и наукоемкости производств, а также курс на использование «зеленых технологий» (как в случае с проектом ОМК в Выксе) способствуют равномерному развитию целого ряда функционирующих в области отраслей. Еще одним важным результатом такого подхода становится увеличение высокотехнологичных рабочих мест для квалифицированных специалистов, наращивание ресурсного потенциала агломерации и развитие всей необходимой для этого социальной и транспортной инфраструктуры.

Муниципальная тема – Ждать ли синергетического эффекта без возрожденного Марса?

Эксперт "Минин-центра", д.и.н., доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Артём Фоменков отмечает, что в 15 муниципалитетах Нижегородской области будет строиться жильё для молодых специалистов. Общая сумма средств и из бюджета, направленных на эти цели в 2022 году, составит 300 миллионов рублей. Основной целью региональные власти декларируют создание условий для того, чтобы специалисты – прежде всего молодые – оставались жить на селе.

Собственно, сама по себе идея не нова – ещё при губернаторе Валерии Шанцеве немало делалось для привлечения молодых специалистов на село и, что очень важно, создания условий для комфортного существования на новом месте жительства. Программа работала, желающих было больше, чем предложений. Объективно идея абсолютно верная – за "туманом и за запахом тайги" молодёжь (да и не только она!) из мегаполиса вряд ли поедет. А вот с помощью бонусов в виде неплохого жилья, которое можно выкупить через пять лет работы всего за 10 %, завлечь нижегородских специалистов в сельскую местность в принципе возможно. Думаю – целесообразно бы дифференцировать вариативность. Например, 10% оплаты стоимости жилья - за 10 лет работы, а за пять лет труда – 50%. Смысловая составляющая состоит в мотивации приезжать всерьез и надолго. Для полноценного результата работы врача, учителя, агронома, зоотехника - пять лет недостаточно. Врачебная практика лечения пациентов, десятилетний школьный цикл, урожайность почв, поголовье птицы и скота требуют долгосрочного взаимодействия. Оптимизация финансовой составляющей проекта позволила бы увеличить валовое предложение жилья.

Хотелось бы надеяться, что строительство жилья для специалистов станет важной частью более широкого круга мероприятий, направленных на развитие нижегородского села. С одной стороны, мы прекрасно знаем, что за последние десятилетия в регионе много сёл и деревень прекратили своё существование (яркий пример – деревня Марс под Шарангой, где уже несколько лет никто не живёт, а потому нижегородцы с уверенностью могут утверждать, что жизни на Марсе нет!). С другой же стороны, в регионе есть и весьма успешные сельскохозяйственные предприятия, а немало сёл на нижегородчине производят весьма благоприятное впечатление. В этой связи не могу не вспомнить, к сожалению, рано ушедшего от нас Константина Барановского, писавшего, что "если в деревне живёт три старушки и двадцать восемь кошек, а мы будем вваливать миллионы в то, чтобы возродить такой населённый пункт, это неэффективно и неоптимально".

Иначе говоря, если населённые пункты, в которых будет развернуто строительство жилья для специалистов, определены оптимально, то появляются перспективы не только для развития нижегородского АПК, но и для того, чтобы количество сельского населения в регионе не падало до каких-то совсем уж критических показателей. В случае же ошибочности выбора мест для строительства бюджетные миллионы, скорее всего, будут потрачены впустую.