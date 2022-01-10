Владимир Путин обратился к гражданам в связи с военной операцией в Донбассе Общество

Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин обратился к гражданам в связи с военной операцией в Донбассе. Стенограмма обращения главы государства размещена на сайте президента.

"Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей и граждан Российской Федерации", - сказал Владимир Путин.

По словам президента, оккупация украинских территорий не планируется. "Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", - отметил он.

Также в обращении к гражданам президент России подчеркнул, что "военная машина (НАТО) движется и приближается к нашим границам вплотную".

"30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

В Нижегородскую область прибыло около тысячи вынужденных переселенцев. По поручению Глеба Никитина был открыт счёт для сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.