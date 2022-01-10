Рюкзаки с полным комплектом канцтоваров для школьников из Донбасса закупят на собранные "Единой Россией" деньги Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородское региональное отделение "Единой России" направит часть собранных средств на покупку рюкзаков с полным комплектом канцтоваров для всех школьников, которые приехали в Нижегородскую область из Донбасса. Всего будет закуплено порядка 300 комплектов для обеспечения необходимыми принадлежностями всех детей школьного возраста, сообщили в НРО партии.

Напомним, в Нижнем Новгороде по поручению губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения "Единой России" Глеба Никитина был открыт счет для сбора средств для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

"Огромное количество нижегородцев откликнулись на призыв о помощи. Многие не смогли остаться в стороне и оказали посильную помощь. Конечно, в сборе денежных средств принимают участие все наши депутаты и активисты регионального отделения. Посоветовавшись со всеми ведомствами и получив запрос от самих жителей, поняли, что важно обеспечить детей всем необходимым для учебы. Это основной запрос, который мы в силах закрыть собранными средствами. Уже в ближайшие дни ребята вернуться к обучению в школах, у них для этого будет все необходимое", - сказал руководитель исполнительного комитета и волонтерского центра "Единой России" Алексей Антонов.

Также в Нижнем Новгороде был открыт пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. Все неравнодушные нижегородцы могут передать предметы первой необходимости в региональную общественную приемную "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38.



Перечень товаров, которые сегодня необходимы для передачи в пункты временного размещения жителей Донбасса:

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ:

детское питание (смеси, каши, соки – не в стеклянной таре)

памперсы/подгузники всех размеров, влажные салфетки

шампуни, кремы

товары для досуга и игр

ЖЕНСКИЕ ТОВАРЫ:

средства гигиены

шампуни, гели, кремы

Также есть запрос на теплые вещи для женщин и детей.

Пункт приема гуманитарной помощи принимает новую или в хорошем состоянии одежду.