Почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода

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Почти 16 млрд рублей планируется выделить на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, предварительная стоимость в 15,8 млрд рублей рассчитана на основе "Нормативов цен строительства", разработанных министерством строительства и ЖКХ России.
Также в министерстве отметили, что окончательная стоимость строительства может быть определена только после разработки проектно-сметной документации.
Ранее сообщалось, что около 100 млрд рублей составит стоимость строительства всего Восточного обхода Нижнего Новгорода.
Напомним, что мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода.
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