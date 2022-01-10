Почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 16 млрд рублей планируется выделить на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, предварительная стоимость в 15,8 млрд рублей рассчитана на основе "Нормативов цен строительства", разработанных министерством строительства и ЖКХ России.

Также в министерстве отметили, что окончательная стоимость строительства может быть определена только после разработки проектно-сметной документации.

Ранее сообщалось, что около 100 млрд рублей составит стоимость строительства всего Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Напомним, что мост через Волгу планируется возвести при строительстве Восточного обхода Нижнего Новгорода.