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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту схода наледи на ребёнка в Заволжье

28 февраля 2022 13:51  [85] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Городецком районе на домоуправляющую компанию возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, днём 19 февраля на улице Советской в Заволжье с кровли одного из домов произошёл сход снега и наледи. В это время вдоль дома проходила 8-летняя девочка, которая получила травму головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Ребёнок до сих пор проходит лечение.

В СУ СК подчеркнули, что инцидент произошёл из-за ненадлежащего выполнения работ по очистке крыш от снега и наледи.

Следователи Городецкого межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за своевременную очистку кровли указанного дома.

Напомним, что нижегородский СУ СК возбудил дело из-за падения льда с кровли дома на ребёнка на улице Донецкой областного центра.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей оштрафуют за сосульки и наледь на крышах.

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Теги:
Заволжье Снег Уголовное дело
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