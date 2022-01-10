Российские банки сообщили о повышении кредитных ставок Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Российские банки сообщили о повышении кредитных ставок. Пресс-службы банков России рассказали, что будет со ставками по кредитами после повышения Центробанком ключевой ставки.

Согласно информации, Альфа-Банк, ВТБ, банк "Открытие" и Сбербанк заявили, что планируют повысить проценты по вкладам и накопительным счетам в ближайшее время.

Отмечается, что обновленные условия кредитования будут применяться только к новым договорам, по действующим кредитам и ипотекам ставки останутся без изменений.

Кроме того, ВТБ принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов.

Напомним, что Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и объявил о дополнительных мерах поддержки банков.