Архсовет согласовал концепцию достройки ЖК "Окский берег" Общество

Визуализация проекта от ООО НИИ Земли и город Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архсовет согласовал концепцию достройки ЖК "Окский берег". Об этом сообщается на сайте минграда Нижегородской области.

Согласно информации, ООО НИИ "Земли и город" по заказу АО "ДОМ.РФ" разработало проект планировки и межевания территории в границах улиц Шоссейной, Гагарина, Богородской, Магистральной, Нижегородской, Северной и Дружной.

Проект также предусматривает благоустройство и озеленение территории.

По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом доработки документации.

Ранее сообщалось, что проблемные дома в ЖК "Окский берег" планируется достроить или выставить на торги.