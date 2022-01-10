Визуализация проекта от ООО НИИ Земли и город
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Архсовет согласовал концепцию достройки ЖК "Окский берег". Об этом сообщается на сайте минграда Нижегородской области.
Согласно информации, ООО НИИ "Земли и город" по заказу АО "ДОМ.РФ" разработало проект планировки и межевания территории в границах улиц Шоссейной, Гагарина, Богородской, Магистральной, Нижегородской, Северной и Дружной.
Проект также предусматривает благоустройство и озеленение территории.
По итогам заседания члены Архитектурного совета приняли данное решение за основу для дальнейшего проектирования с учетом доработки документации.
Ранее сообщалось, что проблемные дома в ЖК "Окский берег" планируется достроить или выставить на торги.
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