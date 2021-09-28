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Экономика

Проблемные дома в ЖК "Окский берег" планируется достроить или выставить на торги

06 октября 2021 11:11  [333] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проблемные дома в ЖК "Окский берег" планируется достроить или выставить на торги. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

Такое решение предварительно принято Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства АО "ДОМ.РФ".

Сейчас компания подготавливает документацию по планировке и межеванию территории общей площадью 658 га в границах улиц Шоссейная, Гагарина, Богородская, Магистральная, Нижегородская, Северная, Дружная в поселке Новинки. Работы ведутся на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и градостроительного задания на проектирование.

При разработке данной документации будет уточнена общая площадь жилья, количество и мощность новых объектов социального назначения, а также иные технико-экономические показатели проекта.

Отметим, что на сегодняшний день в ЖК "Окский берег" введено 0,18 млн кв.м. жилья. На территории жилого комплекса построены: две школы на 550 мест (МБОУ Школа № 88 Новинская, год постройки – 2019) и еще одна школа, год постройки - 2021, а также детские сады на 240 мест (МБДОУ детский сад № 206 "Бережок", год постройки – 2017) и (МБДОУ детский сад № 209 "Мозаика", год постройки – 2018). Кроме того, регионом ведется работа по реализации в границах ЖК "Окский берег" пожарного депо на 4 поста и поликлиники для взрослых на 250 посещений в смену.

Напомним, что в отношении бывших застройщиков этого жилого комплекса - ООО "ЭкоГрад" и ООО "Капстройинвест", заведено уголовное дело по факту возможных мошеннических действий при строительстве.

Кроме того, "Капстройинвест признан банкротом в середине июля 2019 года, ООО "Экоград" является банкротом с 29 июля.

Проект этого ЖК предполагает строительство 1,5 млн кв.м жилых помещений – это квартиры, таунхаусы и коттеджи для 80 тысяч человек. Бывшие застройщики не достроили восемь жилых кварталов - это 58 многоквартирных домов, для строительства 56 из них привлечены средства дольщиков.

В конце декабря 2019 года стало известно, что ЖК "Окский берег" решили не достраивать, а обманутым дольщикам выплатят компенсации.

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Теги:
Дольщики Строительство
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