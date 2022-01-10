Эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах. Об этом сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас в регионе завершается работа по оформлению необходимых документов для приема в детские сады, школы и колледжи.

Всего в Нижегородскую область из ЛНР и ДНР прибыло около 400 детей школьного и дошкольного возраста.

Школы региона активно готовятся к приему детей вынужденных переселенцев - подобраны необходимые учебники, канцтовары, оргтехника, прорабатываются вопросы питания и подвоза детей в школу и обратно.

Также к работе с детьми и их родителями привлечены сотрудники управлений образования муниципалитетов, психологи, волонтеры, советники по воспитанию и студенты педагогических колледжей и вузов.

Также в минобразования отметили, что в настоящее время активно прорабатывается вопрос организации образовательного процесса для студентов из Донбасса в вузах, расположенных на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в регион прибыли около 1000 беженцев из ДНР и ЛНР.

Напомним, что в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина был открыт счётдля сбора средств и пункт приема предметов первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР.

В регионе также идет набор волонтеров для помощи беженцам.