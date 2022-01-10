Подъезды в доме на улице Бринского были отремонтированы по требованию нижегородской ГЖИ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Подъезды в доме на улице Бринского были отремонтированы по требованию нижегородской ГЖИ. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, всего в доме было отремонтировано 3 подъезда. Ранее жильцы неоднократно жаловались в домоуправляющую компанию на ненадлежащие состояние мест общего пользования.

Консультант Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Нижегородской области Алексей Монов рассказал, что нарушения были выявлены во всех четырех подъездах дома. Домоуправляющей компании было выдано предписание, 3 подъезда она уже отремонтировала, а в четвертом еще ведутся работы.

Сообщается, что в подъездах покрасили стены и побелили потолки, заменили почтовые ящики, установили новые тамбурные перегородки.

Ранее сообщалось, что ГЖИ Нижегородской области усилит профилактическую работу с ДУКами.