Сбор информации от нижегородских предпринимателей о ситуации в бизнесе организован в Нижегородской области Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области по поручению главы региона Глеба Никитина организован сбор информации от предпринимателей по вопросам ведения бизнеса. Об этом сообщили в правительстве.

Сбор организован на базе центра "Мой бизнес", которые представлены в 35 муниципалитетах. Предприниматели могут сообщить о задержке платежей, поставок, недостатке комплектующих, о проблемах с логистикой, о сложностях работы с иностранными контрагентами, потребности в льготном кредитовании.

Сообщить о проблемах можно также по телефону горячей линии: 8-800-301-29-94 либо в электронном виде, заполнив анкету по ссылке.

"Важно вести сбор информации в режиме реального времени для того, чтобы видеть актуальную картину о ситуации на наших предприятиях и, как следствие, принимать точечные и системные решения – формировать меры поддержки, доводить позицию предприятий до федеральных ведомств", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что впоследствии будет сформированы региональные меры поддержки, так и предложения, передаваемые на федеральный уровень. Их будут прорабатывать региональные власти совместно со специалистами Центра развития экспорта, организациями инфраструктуры поддержки бизнеса, а также представителями бизнес-объединений, таких как ТПП, НАПП, "Опора России", "Деловая Россия", "СоюзМаш России".

Напомним, весной губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведёт ставшую традиционной встречу с представителями регионального бизнеса. Уже сейчас предприниматели могут направлять свои вопросы, адресованные главе региона.