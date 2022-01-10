Фото:
Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Согласно информации, в период распространения штамма "омикрон" рекомендуется только соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.
Кроме того, сохраняется требование об измерении температуры в организациях.
Напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости в Нижегородской области на 30,5%. Также сообщалось, что в регионе на карантин закрыто только 4 образовательных учреждения.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+