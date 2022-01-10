Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, в период распространения штамма "омикрон" рекомендуется только соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Кроме того, сохраняется требование об измерении температуры в организациях.

Напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости в Нижегородской области на 30,5%. Также сообщалось, что в регионе на карантин закрыто только 4 образовательных учреждения.