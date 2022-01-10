Всего четыре образовательных учреждения полностью закрыты на карантин в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю - с 21 по 27 февраля - на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение заболеваемости вирусами разнообразной этиологии. Причём по совокупности снижение отмечается как среди детей школьного возраста, так и среди взрослого населения региона. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, на 30,5% сократилось число заболевших по региону в целом, и на 27,5% - по Нижнему Новгороду в частности.

В основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, рассказали в Роспотребнадзоре.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 1 марта в 1,5% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс по ОРВИ и по коронавирусу. В частности, полностью на карантин закрыты четыре детсада.

Управление Роспотребнадзора призывает родителей не отправлять детей с признаками простудных заболеваний в школы, детсады и другие организованные коллективы.

Напомним, с 6 февраля 2022 года вступили в силу новые правила по введению карантина по коронавирусу в школах и детских садах Нижегородской области. Так, основанием для отправления учащихся на дистанционное обучение будет наличие 20% и более заболевших в классе детей. Данные рекомендации касаются и групп в детских садах.

Также напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Так, с 26 февраля в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия. Также снимаются основные ограничения на работу библиотек, музеев, бань и саун.