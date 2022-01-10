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Общество

Диспансеризация возобновилась в Нижегородской области

02 марта 2022 18:15  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Диспансеризация возобновилась в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в Нижегородской области с 1 марта 2022 года возобновляется в полном масштабе диспансеризация взрослого населения, углубленная диспансеризация и профилактические осмотры.

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что это стало возможным благодаря уменьшению нагрузки на больницы и поликлиники. Также министр рекомендует пройти диспансеризацию тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, для диагностики постковидного синдрома.

Сообщается, что диспансеризацию или профосмотр может пройти каждый житель Нижегородской области в будние дни и в субботу. Для этого необходимо записаться на региональном портале госуслуг или по телефону 122. Также можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.

Также напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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