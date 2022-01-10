Ямочный ремонт стартовал на дорогах общего пользования в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На дорогах Нижегородской области начался масштабный ямочный ремонт. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог.

Согласно информации, данные работы стали возможны благодаря установившейся на территории региона тёплой погоде: днём держится плюсовая температура.

После очередной выездной проверки специалистов регионального ГУАДа было принято решение о старте ремонтных работ.

Специалисты ведомства подчеркнули, что из-за температурных колебаний, когда днём оттепель, а ночью заморозки, идёт сильное разрушение асфальтового покрытия, из-за чего на дорогах появляются новые выбоины и аварийные ямы. Устранять их будут обслуживающие компании в рамках госконтрактов по содержанию дорог.

В частности, при ямочном ремонте используется технология обратной пропитки щебня битумом. Кроме того, применяются материалы холодного и литого асфальтобетона, которые позволяют обеспечить необходимое качество даже при нынешних погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подрядчики начали подготовку к предстоящей ремонтной кампании по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Напомним, что большинство контрактов на ремонт дорог по нацпроекту на 2022 год уже заключено.