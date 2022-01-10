Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области будут внесены 3 марта. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-аккаунте.

Согласно информации, отменяется обязательной дистанционная работа для 30% сотрудников нижегородских компаний и предприятий. Но при этом, "дистант" сохраняется для лиц старше 60 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями .

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области.

Также напомним, что 26 февраля в Нижегородской области была отменена система QR-кодов.