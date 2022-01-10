Завод "Красное Сормово" заложил киль десятого судна серии сухогрузов

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ПАО "Завод "Красное Сормово" (входит в ОСК) заложило киль десятого судна серии сухогрузов. Об этом сообщили в пресс-службе завода.
Согласно информации, строящаяся на предприятии по заказу АО "ГТЛК" серия сухогрузов проекта RSD59 является одной из крупнейших на рынке грузового судостроения России c 2000 года.
Гендиректор ПАО "Завод "Красное Сормово" Михаил Першин отметил, что строительство серии идет согласно графику. В работе находятся все 11 судов, на части из них завершен монтаж оборудования.
Кроме того, предприятие планирует снизить себестоимость производства сухогрузов в процессе их строительства.
По словам Михаила Першина, в настоящее время на производстве оптимизируется внутризаводская логистика, исключаются избыточные перемещения деталей и комплектующих.
Планируется, что в течение года экономический эффект от сокращения издержек составит более 200 млн рублей.
Напомним, что "Красное Сормово" выиграло конкурс на строительство 11 сухогрузных теплоходов в июне 2021 года. Закладка первого судна состоялась уже в августе. Согласно условиям договора, все суда должны быть переданы заказчику в 2022 году.
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