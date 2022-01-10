Глеб Никитин: "Международный женский день мы отмечаем в начале весны, когда все ждут тепла и надеются на лучшее" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с международным женским днем.

По его словам, в этот праздник мы чествуем самых близких и любимых – мам, жен, дочерей, сестер, говорим им слова любви и признательности за поддержку, заботу и внимание.

"Каждая из вас делает этот мир лучше и добрее, привносит в него гармонию и красоту. Женское начало всегда двигало мир вперед, было источником вдохновения и созидательной энергии. Символично, что Международный женский день мы отмечаем в начале весны, когда все ждут тепла и надеются на лучшее", - говорится в поздравлении губернатора.

"Женские образы всегда имели особое значение в нашей культуре и истории. Земля, Родина, Россия… Неслучайно каждое из этих слов – женского рода. Сегодня мы особенно остро ощущаем, как важно защитить и сохранить то, что дорого каждому из нас. В праздник мне хочется выразить особые слова поддержки и благодарности всем мамам, вкладывающим силы и время в воспитание детей. Без этого немыслимо наше будущее. Нередко такая забота носит по-настоящему героический характер, позволяя справляться с самыми сложными вызовами. Ваши теплота и нежность помогают преодолеть любые невзгоды. Пусть ваши дети как можно чаще вас радуют и наполняют вашу жизнь гармонией и счастьем", - отметил глава региона.

"Всех представительниц прекрасной половины человечества поздравляю с праздником. Желаю удачи, любви и здоровья. Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие", - резюмировал Глеб Никитин.