Региональный Минсельхоз отчитался о состоянии озимых посевов в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области под урожай 2022 года посеяно 224 тыс. га озимых культур. Этот показатель составляет 107% к уровню прошлого года, отметили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

При этом засеянные озимыми посевные площади в Ветлужском, Краснобаковском, Семёновском, Шахунском, Городецком, Павловском, Кстовском и Выксунском районах озимые составляют менее 6% от объёмов по всей области.

По предварительным данным Минсельхоза, состояние озимых по региону в основном хорошее и удовлетворительное.

Тем не менее, в настоящее время невозможно точно спрогнозировать состояние посевов, ведь оно будет зависеть от дальнейших погодных условий.

Весной в обязательном порядке будет проведена подкормка озимых азотными удобрениями, что позволит поддержать их в оптимальном состоянии. Для этих целей будут привлекать в том числе авиацию и самоходные машины на пневмоходу. Также по плану будет произведено боронование зерновых культур.

В тех местах, где озимые погибнут, площади будут засеяны яровыми зерновыми культурами. В страховом фонде области на этот случай заложено 8,8 тыс. тонн семян, которых хватит на пересев порядка 40 тыс. га озимых.

Ранее сообщалось, что более 4,4 млрд рублей направят на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году. Средства будут направлены, прежде всего, на поддержку собственного производства молока, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, а также на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники и на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.