Депутаты Госдумы передали семьям из Донбасса необходимые вещи Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Юрий Станкевич встретился в Нижнем Новгороде с семьей Селеменовых из Донецка. Юлия уехала оттуда одна с двумя дочерями-школьницами, потому что их дом находился в самом эпицентре обстрелов.

"Схватила с собой только первое необходимое – документы, минимум вещей и обуви. Я была одна с двумя детьми, физически больше бы не потянула. Сегодня нет понимания, как надолго мы останемся в Нижнем Новгороде. А девчонки очень любят спорт, гимнастику. Младшая дочка еще горит желанием на вольную борьбу пойти. Хочется их отвлечь, чтобы у них были здесь дополнительные занятия", - поделилась Юлия Селеменова.

"Нижегородская область одной из первых со всем гостеприимством встретила жителей Донбасса. Сейчас мы с коллегами отслеживаем информацию – где и как люди устроились, помогаем всем возможным. В свой адрес получил обращение от этой семьи, что им необходимы кое-какие вещи для организации повседневной жизни. Не мог оставить без внимания. Тем более это одинокая мама с двумя детьми школьного возраста. Я понимаю, сколько требуется сил и средств, чтобы у них был хотя бы минимальный набор вещей. Это наши люди, поэтому нам нужно держаться друга и помогать всем, особенно в сложный период. Сейчас жители Донбасса адаптируются, постепенно отходят от стресса. Видим, что все комфортно размещены и обеспечены питанием, дети уже пошли в школы, есть медицинская поддержка, решаются вопросы с документами. Будем и дальше поддерживать", - подчеркнул Юрий Станкевич.

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов посетил пункт временного размещения на Бору. В настоящее время там проживает 37 семей. На днях дети пошли в местные школы. Для их обучения Артем Кавинов привез школьные рюкзаки с необходимыми канцтоварами.

"Обсудили с родителями вопросы обучения детей и посещения ими спортивных секций, а также возможности упрощенной системы сдачи экзаменов для тех, кто оканчивает 9 класс", - рассказал Артем Кавинов.

Кроме того, депутат с ребятами принял участие в празднике "Веселая Масленица".

"Мы постарались сделать все, чтобы вынужденные переселенцы на некоторое время стали гостями на нашей нижегородской земле, которые обязательно должны увидеть наш Нижний Новгород, посетить театры, музеи, да и просто сходить на каток в ФОК. Очень хочется, чтобы эти дни пребывания ассоциировались у них с мирной весной и хорошими людьми", - отметил Артем Кавинов.

В свою очередь жители Донбасса благодарят нижегородцев за оказанную поддержку.

"Мы очень ждем и надеемся, что скоро этот кошмар, который длится уже 8 лет, закончится, и мы сможем вернуться домой, к своим мужьям и сыновьям, которые остались сейчас там, на нашей родине", - сказала на Бору одна из жительниц Донбасса.

"У беды всегда одни глаза. Да, люди благодарят россиян, нашу страну за помощь. Но при этом переживают за будущее России в связи с наложенными на нее санкциями, - добавил Артем Кавинов. - Мы всегда знали, что правы в этой ситуации. Та спецоперация, которая развивается против нацистов, против бандеровцев, имеет две цели – мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах. Все мы идем за нашим президентом и поддерживаем его решения".

Напомним, в Нижегородскую область прибыли около тысячи эвакуированных людей из ДНР и ЛНР.

За каждым пунктов временного размещения жителей Донбасса в регионе закреплены депутаты от "Единой России". Они встречаются с людьми, решают возникающие проблемы, передают гуманитарную помощь.

Региональное отделение и волонтерский центр "Единой России" проводят сбор гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса. Пункты приема открыты в региональной общественной приемной и на базе всех местных отделений партии.

Также открыт счет для сбора средств на приобретение необходимых товаров для отправки в места размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР.