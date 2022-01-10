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Общество

Росприроднадзор оштрафовал администрацию Ковернинского района за несанкционированную свалку

04 марта 2022 17:40  [106] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росприроднадзор оштрафовал администрацию Ковернинского района за несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, инспекторы ведомства осенью 2021 года выявили около деревни Волково несанкционированную свалку.

Она образовалась на земельном участке, находящимся в ведении администрация района, которая не обеспечила исполнение требований закона по выполнению обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению иного негативного воздействия на окружающую среду.

По факту нарушения было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Ковернинский районных суд оштрафовал администрацию района на 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что суд снизил размер санкции ниже низшего предела в связи с тяжелым финансовым положением нарушителя. Напомним, что штраф по данной статье для юридических лиц составляет от 400 до 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что администрацию Варнавинского района оштрафовали за слив канализации около многоквартирного дома.

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Теги:
Ковернинский район Росприроднадзор
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