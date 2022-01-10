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Происшествия

Экс-главе Балахнинского района вынесли приговор за превышение должностных полномочий

05 марта 2022 12:13  [142] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Балахнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Балахнинского муниципального района Дмитрия Скоробогатова. Его признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, Скоробогатов был избран главой администрации Балахнинского района в марте 2013 года. Должность он занимал в течение двух лет - до 2015 года, до истечения срока полномочий.

Как выяснили следователи, в 2014 года подсудимый издал распоряжение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, расположенного на ул. Дзержинского в Балахне. Данная территория находилась в общей долевой собственности у граждан, в связи с чем взамен им были предоставлены муниципальные земли.

Согласно данным проведённой в ходе расследования экспертизы, оценочная стоимость предоставленных земельных участков оказалась значительно выше изъятых. Такими действиями муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму свыше 5,3 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, в ходе судебного расследования обвиняемый частично возместил причинённый вред.

Приговором суда Скоробогатову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах госвласти и МСУ на срок 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее Скоробогатов уже привлекался к уголовной ответственности. Так, до и после периода работы главой Балахнинского района он возглавлял администрацию рабочего посёлка Большое Козино. Во время проведения музыкального фестиваля AFP в 2016 году он организовал незаконное взимание платы с торговцев. За это в 2018 году был осуждён на 3,5 года условно.

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Теги:
Балахнинский район Прокуратура Суд
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