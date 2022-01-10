Соцпредприниматели Нижегородской области получат по 100 тыс. рублей на продвижение в соцсетях

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Социальные предприниматели Нижегородской области получат по 100 тысяч рублей на продвижение в соцсетях. Об этом сообщила первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина в ходе заседания регионального общественного совета Центра инноваций социальной сферы.
Согласно информации, предприниматели получат сертификаты номиналом 100 тысяч рублей на приобретение пакетов услуг по продвижению в социальных сетях. Это поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".
По словам руководителя ЦИСС НО Игоря Седых, эти средства можно потратить на таргетированную рекламу, контент-маркетинг, персональный брендинг, практику общения с клиентами и рекламу на страницах тематических сообществ.
Также он отметил, что это хороший способ сэкономить на продвижении при развитии бизнеса.
Ранее сообщалось, что социальные предприниматели Нижегородской области получат бесплатную рекламу своих проектов.
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