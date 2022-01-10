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Экономика

Соцпредприниматели Нижегородской области получат по 100 тыс. рублей на продвижение в соцсетях

05 марта 2022 12:58  [70] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Социальные предприниматели Нижегородской области получат по 100 тысяч рублей на продвижение в соцсетях. Об этом сообщила первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина в ходе заседания регионального общественного совета Центра инноваций социальной сферы.

Согласно информации, предприниматели получат сертификаты номиналом 100 тысяч рублей на приобретение пакетов услуг по продвижению в социальных сетях. Это поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

По словам руководителя ЦИСС НО Игоря Седых, эти средства можно потратить на таргетированную рекламу, контент-маркетинг, персональный брендинг, практику общения с клиентами и рекламу на страницах тематических сообществ.

Также он отметил, что это хороший способ сэкономить на продвижении при развитии бизнеса.

Ранее сообщалось, что социальные предприниматели Нижегородской области получат бесплатную рекламу своих проектов.

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Теги:
Предприниматели Социальные проекты Социальные сети
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