Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 июня 2021 20:18  [71] Социальные предприниматели Нижегородской области получат бесплатную рекламу своих проектов
21 июня 2021 20:16  [66] Правительство РФ внесло изменения в программу субсидирования найма специалистов
21 июня 2021 20:10  [80] Фитнес-центры Нижнего Новгорода приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса
21 июня 2021 19:34  [100] Улицу Новую перекроют для движения транспорта до 26 июля
21 июня 2021 19:20  [111] Нижегородцы выбрали девять новых главных героев города в проекте "Имя Нижнего"
21 июня 2021 18:49  [233] Уволенная с должности директора Елена Моисеева намерена идти в суд
21 июня 2021 18:08  [100] Более 4,5 тысячи нижегородцев посетили выставку "Без срока давности"
21 июня 2021 17:59  [245] Действующую ливневку XIX века обнаружили в Нижнем Новгороде
21 июня 2021 17:54  [137] Высокий класс пожароопасной обстановки установится в Нижегородской области с 22 июня
21 июня 2021 17:25  [150] Более 70 одаренных детей ПФО станут первыми учащимися специализированного учебного научного центра "Лобачевский"
Общество

Социальные предприниматели Нижегородской области получат бесплатную рекламу своих проектов

21 июня 2021 20:18  [71] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели получат бесплатные рекламные площади для своих проектов. Семь представителей бизнеса стали победителями конкурса "Взгляд в будущее". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, в течение месяца видеоролики о проектах-победителях будут транслироваться на 60 мониторах: светодиодных экранах на улицах и зданиях бизнес-центров Нижнего Новгорода, в городских маршрутках и в отделениях "Почты России". Кроме того, реклама победителей будет размещена на билбордах по Нижнему Новгороду. Партнёрами конкурса выступили крупные рекламные компании, которые бесплатно разместят на своих площадях рекламу социальных проектов-победителей.

"Социальный бизнес, как правило, маломаржинален - не приносит значительной выгоды своим владельцам, и обычно денег на рекламу у таких предпринимателей нет. А информация об их социальных проектах нужна многим нижегородцам и жителям области. Поэтому мы помогаем наладить диалог между социальными предприятиями региона и теми, кто по-настоящему нуждается в их товарах и услугах", - сообщил Максим Черкасов.

Так, среди победителей конкурса – патронажная служба по уходу за больными и пожилыми людьми "Открытая дверь"; частный детский сад для особенных детей ЧОУ "Первая школа"; всесезонный интерактивный квест "Матрёшкин Дом" (ИП Шаповалова Алена Евгеньевна); клуб комплексных единоборств "Истина" (ИП Алова Ксения Сергеевна); нижегородский региональный общественный фонд содействия и развития спорта, образования и молодежной политики "Дружба"; первый стационарный профессиональный частный театр для всей семьи в Автозаводском районе (ИП Казаков Эдуард Владимирович); семейный медицинский центр, специализирующийся на реабилитации особенных детей "Онли-профиль".

Конкурс проводится министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области". Партнеры конкурса: ООО "Интроник", ООО "Порт-Медиа", рекламное агентство "Стронга" и АНО "Центр развития бизнеса «Потенциал".

Напомним, нижегородские предприниматели имеют возможность получить статус социального предприятия в соответствующем реестре. Подробная информация о вступлении в реестр размещена на портале цисс52.рф. По всем вопросам можно обратиться в ЦИСС НО по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.

Официальное подтверждение статуса социального предприятия даёт возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для этого вида бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, гранты, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимательских инициатив" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Предприниматели Реклама Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph