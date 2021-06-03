Социальные предприниматели Нижегородской области получат бесплатную рекламу своих проектов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели получат бесплатные рекламные площади для своих проектов. Семь представителей бизнеса стали победителями конкурса "Взгляд в будущее". Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам министра, в течение месяца видеоролики о проектах-победителях будут транслироваться на 60 мониторах: светодиодных экранах на улицах и зданиях бизнес-центров Нижнего Новгорода, в городских маршрутках и в отделениях "Почты России". Кроме того, реклама победителей будет размещена на билбордах по Нижнему Новгороду. Партнёрами конкурса выступили крупные рекламные компании, которые бесплатно разместят на своих площадях рекламу социальных проектов-победителей.

"Социальный бизнес, как правило, маломаржинален - не приносит значительной выгоды своим владельцам, и обычно денег на рекламу у таких предпринимателей нет. А информация об их социальных проектах нужна многим нижегородцам и жителям области. Поэтому мы помогаем наладить диалог между социальными предприятиями региона и теми, кто по-настоящему нуждается в их товарах и услугах", - сообщил Максим Черкасов.

Так, среди победителей конкурса – патронажная служба по уходу за больными и пожилыми людьми "Открытая дверь"; частный детский сад для особенных детей ЧОУ "Первая школа"; всесезонный интерактивный квест "Матрёшкин Дом" (ИП Шаповалова Алена Евгеньевна); клуб комплексных единоборств "Истина" (ИП Алова Ксения Сергеевна); нижегородский региональный общественный фонд содействия и развития спорта, образования и молодежной политики "Дружба"; первый стационарный профессиональный частный театр для всей семьи в Автозаводском районе (ИП Казаков Эдуард Владимирович); семейный медицинский центр, специализирующийся на реабилитации особенных детей "Онли-профиль".

Конкурс проводится министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области". Партнеры конкурса: ООО "Интроник", ООО "Порт-Медиа", рекламное агентство "Стронга" и АНО "Центр развития бизнеса «Потенциал".

Напомним, нижегородские предприниматели имеют возможность получить статус социального предприятия в соответствующем реестре. Подробная информация о вступлении в реестр размещена на портале цисс52.рф. По всем вопросам можно обратиться в ЦИСС НО по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.

Официальное подтверждение статуса социального предприятия даёт возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для этого вида бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, гранты, консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимательских инициатив" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.