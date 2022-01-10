Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2022 14:53  [1] Нижегородский минздрав сообщил о достаточном запасе вакцин от коронавируса
05 марта 2022 14:40  [31] Евгений Люлин: "Мы встречаем жителей Донбасса как родных и делаем всё, чтобы помочь пережить это сложное время"
05 марта 2022 14:22  [68] Движение на участке улицы Тургенева временно приостановят с 6 марта
05 марта 2022 14:15  [100] Минпром Нижегородской области: Дефицита сахарного песка не наблюдается
05 марта 2022 12:22  [138] Росавиация продлила запрет на полеты в города на юге России до 14 марта
05 марта 2022 12:10  [137] Котельная на ул. Батумской в Нижнем Новгороде перейдет в частную собственность
05 марта 2022 11:40  [141] Около трех тысяч нижегородцев заболели COVID-19 за прошедшие сутки
05 марта 2022 11:19  [138] Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал Telegram-канал
05 марта 2022 11:02  [174] Обеспеченность по семенам зерновых культур в Нижегородской области составляет 95%
05 марта 2022 10:39  [1974] Глеб Никитин прокомментировал закрытие IKEA в Нижегородской области
Общество

Минпром Нижегородской области: Дефицита сахарного песка не наблюдается

05 марта 2022 14:15  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области заявило, что на текущий момент дефицита сахарного песка в регионе не наблюдается. Данное заявление основано на информации торговых сетевых организаций и оптовиков, а также проводимого регулярно мониторинга цен. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ведомства.

"Периодическое отсутствие данного товара на полках объясняется высоким спросом", - пояснили в министерстве.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день запасы сахара на складах позволят обеспечить 30 дней торговли.

По информации организаций торговли, причиной увеличения розничных цен на продукты питания является рост издержек в связи с общей экономической ситуацией в стране: колебаниями валютного курса, ростом цен на электроэнергию и топливо.

При этом, крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, сообщили в Минпромторге России. Для этого сети предложили при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки - и Минпромторг и Минсельхоз эту идею поддержали.

Согласно информации, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались партиями до нескольких тонн для последующей перепродажи.

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph