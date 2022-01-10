Минпром Нижегородской области: Дефицита сахарного песка не наблюдается Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области заявило, что на текущий момент дефицита сахарного песка в регионе не наблюдается. Данное заявление основано на информации торговых сетевых организаций и оптовиков, а также проводимого регулярно мониторинга цен. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ведомства.

"Периодическое отсутствие данного товара на полках объясняется высоким спросом", - пояснили в министерстве.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день запасы сахара на складах позволят обеспечить 30 дней торговли.

По информации организаций торговли, причиной увеличения розничных цен на продукты питания является рост издержек в связи с общей экономической ситуацией в стране: колебаниями валютного курса, ростом цен на электроэнергию и топливо.

При этом, крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, сообщили в Минпромторге России. Для этого сети предложили при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки - и Минпромторг и Минсельхоз эту идею поддержали.

Согласно информации, в ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались партиями до нескольких тонн для последующей перепродажи.

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.