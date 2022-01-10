Главврач Кстовской ЦРБ оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Главврач Кстовской ЦРБ оштрафована за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, 12 января сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Кстовском, Большемурашкинском, Дальнеконстантиновском и Перевозском районах.

В частности, были обнаружены факты нарушения сроков отправки анализов на COVID-19, нарушения температурного режима хранения вакцины, наличия посторонних предметов в кабинетах приема температурящих больных, что не позволяет провести качественную генеральную уборку и дезинфекцию.

По факту правонарушения в отношении главного врача Кстовской ЦРБ Елены Гребенкиной было возбуждено административное дело по статье 6.3 ч. 2 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде штрафа на сумму в 25 тысяч рублей.

Напомним, что Елена Гребенкина была назначена главным врачом Кстовской ЦРБ в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор оштрафовал администрацию Ковернинского района за несанкционированную свалку.