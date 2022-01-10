Эксперт-мониторинг событий с 25 февраля по 5 марта 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Украина – Россия. Сегодня и завтра.



Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков специально для "Минин – центра" анализирует ситуацию на Украине.

Сейчас военная операция на Украине несколько задерживается из-за сложности с освобождением крупных городов, в которых фактически взяты в заложники местные жители. Зачистка Киева, Харькова, Мариуполя будет складываться по обстановке. Если, скажем так, в течение определенного времени ситуация не изменится, то есть будет имитация выпуска мирных жителей через гуманитарные коридоры. Объясню, что такое имитация. Действующая власть требует, чтобы через гуманитарные коридоры одновременно с выходом населения в город доставлялись гуманитарные грузы, то есть продовольствие, медикаменты. Но, как показала сирийская практика, под видом этих грузов ввозили боевикам оружие, боеприпасы. Я думаю, здесь будет та же самая схема, потому что количество боеприпасов и оружия, какие бы там ни были храбрые защитники, все равно - конечно. А для того, чтоб продолжать борьбу, нужны пополнения резервов, поэтому, скорее всего, имитация с мирными коридорами будет раскрыта. После этого (мы знаем, как в России действуют: вначале предлагают одни условия, если их не принимают, они ухудшают эти условия и так далее.) И в определенный момент будет применена другая тактика.

Думаю, что после демилитаризации и денацификации речь скорее всего пойдет о федеративной Украине, для того чтобы каждая область определилась со своим направлением развития. Открытый вопрос – захотят украинские регионы развиваться совместно или отдельно. Потому что то, что мы видим в течение 8 лет, было подавлением инакомыслия со стороны действующих властей и, я думаю, таким образом, произойдет некое разделение с возможными внутренними объединениями.

Между собой будут решать, что кому отойдет. Ранее опросы показывали, что более западные области Украины всегда тяготели к Европе, более восточные - к России. Но еще нужно решать вопросы, с тем наследием, которое они получили на предыдущих этапах, которые пока еще действующие. Это те долговые обязательства, это много-много вопросов, особенно связанные с восстановлением экономики страны. О полном объединении в свете последних событий, скорее всего речи идти не может, хотя бы, потому что и Луганск, и Донецк точно ни с кем не захотят объединяться.

Сегодня же задача поставлена следующим образом: провести демилитаризацию, денацификацию, то есть полное разоружение украинской армии, полное избавление Украины не только от националистических образований, но и от националистической идеологии, которая превалировала в политике, во внутренней и внешней последние 8 лет, на всей территории страны.

Над украинским народом проводили бесчеловечный эксперимент: расчеловечивали перед украинцами их братьев по крови – белорусов, русских. Начали все это с Донбасса, потом перешли на русских: запрещали русский язык, русскую культуру. Здесь должен быть какой-то терапевтический восстановительный процесс. Потому что прям вот такого братания, которое было в 1654 году, я думаю, не будет.

Процесс денацификации — многофакторный и длинный по времени. Военная операция — это военная операция, а все остальное должно произойти на человеческом уровне.

Посмотрите на Крым. Несмотря на то, что он добровольно перешел в состав России, много было шероховатостей, пока он влился, и стал жить одним ритмом с Россией. Здесь же процесс будет гораздо сложнее, непростой и еще не забывайте, что весь этот процесс будет происходить на фоне подпольной борьбы недобитков, которые спрячут оружие в "схронах". То есть мы получим события после 44 года по 52 год, которые были на западной Украине. Думаю, они попытаются продолжить то же самое. Сложат оружие, "затихарятся", а потом будут всех, кого считают несогласными с ними, пытаться физически устранять, поэтому России необходимо сохранять определенный стабилизационный военный контингент. Процесс выздоровления Украины может быть долгим, а может быть быстрым, все зависит, конечно, от людей и выбранной тактики.

После освобождения должна быть создана администрация переходного периода с привлечением действующих управленцев, которые согласятся сотрудничать в этом отношении. Если нет согласных, то нужно будет населению выбирать тех, кто встанет во временную администрацию. Когда более-менее наладится определенный процесс - социальный, политический, экономический, и только тогда можно будет говорить о выборах.

Посмотрите, на Сирию, когда там большую часть территории освободили, мы сразу выборы не провели. Только по прошествии некоторого времени, после определенной стабилизации там провели выборы, на которых, например, выбрали национального лидера.

На Украине национального лидера сейчас нет. Те партии, которые представляли народ, они показали себя только имитаторами воли народа. Сейчас нужны те, кто будут действительно представлять волю народа.

Что касается мировой международной реакции на события - думаю, она будет долгое время негативной. Потом, конечно же, пойдут процессы, которые уже будут не подконтрольны ни Великобритании, ни США, потому что все, что сейчас делается в адрес России, это максимально возможное, что они могут сделать. Запад пошел ва-банк. Мы все, что они в отношении нас выставили, конечно же, выдержим, но и им бумерангом все это вернется очень больно. И вот эти возвраты могут быть таким процессом, который остановить будет невозможно. Европа может погрузиться в глубокую рецессию. Англо-саксонский мир принесет ее в жертву своим интересам.

Наши же союзники будут прирастать новыми. Думаю, за тем, что мы сейчас делаем, весь мир наблюдает. Это даже не схватка между Россией и Украиной, это схватка между Россией и США с Великобританией. Они действуют против России руками Украины, вот так нужно понимать ситуацию. Поэтому в зависимости от исхода этой схватки начнется меняться геополитическая картина мира. Все эксперты мировые, критики говорят об этом. Потому - то Вашингтон и Лондон пошли ва-банк и всех, кто им подконтролен они заставили идти ва-банк как Европе, как по территории всего мира, так и даже на территории России.

Региональная тема - В Нижегородской области создается рабочая группа по импортозамещению

Эксперт "Минин – центра", профессор НИУ РАНХ и ГС Андрей Дахин отмечает, что в начале марта создаётся рабочая группа правительства области по импортозамещению. Это поручение призвано реализовать решения совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на котором были рассмотрены вопросы повышения устойчивости развития российской экономики и противодействия санкциям стран Запада. Первоочередными задачами в промышленности и аграрном секторе Михаила Мишустин определил импортозамещение, которое с 2014 г. не вышло на плановые показатели, несмотря на то, 2019- 2020 гг. на эти задачи было выделено в более 1,3 трлн. руб. Теперь, по словам председателя правительства РФ, необходимо "активизировать имеющиеся инструменты".

В сравнении с 2014 годом современная ситуация действительно существенно поменялась. Специальная военная операция на Украине обнажила сущность намерений США и ЕС по отношению к России. Вместо того, чтобы вернуться к предложению России о принятии юридически обязывающих документов по стратегической безопасности в Европе, Запад взял курс на эскалацию международного буллинга против России, на её экономическое удушение. По существу, «удушение» – это метод ведения войны, который обычно называется «осада», метод очень хорошо известный нам по одному из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны, получившему название "блокада Ленинграда".

Теперь региональное "импортозамещение" призвано решать более фундаментальный круг задач, призвано решать их более добросовестно и тщательно. Восстановленный странами Запада "железный занавес" влияет на международные связи Нижегородской области и требует смещения механизмов региональной публичной власти, из форматов регулирования региональных рынков (потребительского, рынка ценных бумаг, сельскохозяйственного, политического и пр.) в сторону форматов корпоративного управления и планирования. Требуется уточнённая инвентаризация внутренних ресурсов области, в т.ч. производственных, финансовых, инфраструктурных и пр. Но выжать из "железок" и "банковских бумажек" максимум полезного эффекта могут только люди. Поэтому основное и наиболее сложное, с чем надо работать, – это человеческие ресурсы, человеческий капитал региона, от которого зависит в чьих руках и как будут работать финансы, станки, информационные системы и пр. Будут ли эти руки работать "спустя рукава" или приступят к делу "засучив рукава" зависит от того, как строилась работа с людьми последние 30 лет, от того, как в эти годы работала региональная система образования и кого она воспитала как в профессиональном, так и в гражданском отношении. Не менее важен правильный учёт "гуманитарного фактора" и сейчас, на входе в «блокадную» экономику. Не трудно просчитать, что "осада" Запада рассчитана на возбуждение в людях бессознательных инстинктов толпы, в т.ч. недовольства, неприязни к местным властям вплоть до призывов "открыть ворота завоевателю". Поэтому наряду с рабочими группами по Минпрому, по малому бизнесу, по сельскому хозяйству, по ритейлу и пр. необходимо, видимо, продумать и рабочую группу по человеческому ресурсу региона, которая будет обеспечивать правильное понимание нижегородцами особенностей «блокадной» ситуации и мотиваций стойкого и мужественного отношения к её возможным вызовам.



Муниципальная тема – Формирование сети "Фабрик процессов" в Нижегородской области

Эксперт "Минин – центра", к.и.н., ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин размышляет о формировании правительством Нижегородской области самодостаточной сети "Фабрик процессов" для муниципалитетов. Так, 28 февраля в Лыскове открылась двенадцатая по счету такая фабрика.

Задачи "фабрик" - формирование сети площадок, задача которых заключается в обучении муниципальных служащих бережливым технологиям. Проекты, действующие на базе фабрик, охватывают по несколько муниципальных округов и направлены на повышение качества работы таких ключевых для территорий сфер, как ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, культура, внутренний туризм и т.д.

Выстраивание системы фабрик было осуществлено в рамках реализации проекта "Эффективный муниципалитет", утвержденного правительством области в 2021 году. Сущность заявленных в нем задач сводится к распространению бережливых технологий (т.е. устранение всех видов потерь, вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника, максимальная ориентация на потребителя), стандартизации работы (за счет формирования операционных рамок-алгоритмов) и организации рабочего пространства (повышение безопасности и удобства работы, мотивации сотрудников)



Безусловно, ключевой составляющей в деятельности "фабрик" становится кадровый потенциал. Отметим, что в регионе активно развивают собственные программы развития кадров. Самым, пожалуй, масштабным в этом отношении является КУПНО – Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Эта структура, созданная изначально как единый центр управления изменениями и трансформации сознания государственных служащих, довольно быстро переросла свою изначальную миссию. На данный момент КУПНО выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.

Примечательно, что помимо КУПНО, Нижний Новгород имеет и целый ряд других аналогичных площадок. В частности, одновременно и агрегатором управленческих инициатив, и кадровым резервом для государственной службы является портал "Команда Правительства", призванный объединить участников федерального конкурса "Лидеры России" и способствовать включению в управленческий процесс лучших местных кадров.

В целом именно проектный подход к управлению, как в территориальном, так и отраслевом измерении, на наш взгляд, способен обеспечить оптимизацию взаимодействия всех управленческих структур с населением, в том числе и за счет выстраивания максимально эффективных алгоритмов, которые должны заменить собой механизмы ручного управления.