Автомобилистов предупредили о начавшемся ремонте дороги от улицы Ларина в сторону Кстова Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Главное управление автодорог Нижегородской области планирует в этом году отремонтировать 9 км трассы, соединяющей ул.Ларина в Нижнем Новгороде и Кстово.

Как сообщили в ведомстве, дорогу, выходящую на федеральную автомагистраль М-7 "Волга", приведут в надлежащее состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Весь отрезок трассы протяжённостью 18,8 км был передан из федеральной собственности в региональную в прошлом году.

В настоящее время подрядная организация начала противоаварийный ямочный ремонт с использованием литого асфальта.

Как пояснили в ГУАД, температура укладки литого асфальта – 180 градусов, а для последующей эксплуатации нужно дождаться остывания смеси. В связи с этим автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Капитальный ремонт по нацпроекту БКД пройдёт уже в весенне-летний период. Тогда уже будут проведены работы по обновлению покрытия по всей ширине проезжей части, а также укреплению обочин и нанесению разметки. Так, будет отремонтирован участок от границы Нижнего Новгорода до объездной дороги Кстова.

Напомним, что всего по нацпроекту в предстоящий ремонтный период планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на дорогах Нижегородской области начался масштабный ямочный ремонт. Данные работы стали возможны благодаря установившейся на территории региона тёплой погоде.