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Общество

Подготовка благоустроенных общественных пространств к весенне-летнему сезону началась в Нижнем Новгороде

07 марта 2022 16:53  [36] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В районах Нижнего Новгорода началась подготовка территорий к весенне-летнему сезону. Как сообщили в городской администрации, особое внимание будет уделяться территориям, благоустроенным в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".

Напомним, мэр Юрий Шалабаев поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.

Как рассказали в администрации Приокского района, они уже приступили к обследованию территорий, сформировали графики, бригады и распределили технику. Представители подрядных организаций и ответственные лица ежедневно инспектируют территории.

Замглавы администрации Приокского района Роман Ухабин отметил, что в этом году на содержание благоустроенных территорий и объектов в районе выделены достаточно большие средства.

"В первую очередь мы будем очищать тротуары от противогололёдных материалов, необходимо колоть снежные валы, чтобы они как можно быстрее растаяли. Затем запланировано "прочесывание" газонов, уборка порослей. Позже приступим к формовке кустарников", - пояснил сотрудник райадминистрации.

Особенность работы на таких территориях - ручная уборка, поскольку ширина дорожек не везде позволяет проехать технике. К тому же важно при уборке снега не повредить высаженные растения и кустарники, а также уложенную брусчатку и специальные покрытия.

Ранее Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры.

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство
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