Волонтёры поздравили с 8 Марта эвакуированных в Нижегородскую область жительниц ДНР и ЛНР

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В рамках Всероссийской акции "Вам, любимые" представители Богородского отделения НРО ВОД "Волонтёры Победы" поздравили женщин из Донецкой и Луганской народных республик с наступающим праздником 8 Марта.
Они посетили временный пункт размещения в Богородском районе и подарили подопечным сладкие наборы и праздничное настроение.
"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не могли не поздравить с Международным женским днём женщин и девушек, которые приехали к нам из Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Для нас было важно сказать им тёплые добрые слова, немного порадовать и пожелать никогда не терять надежды, верить в то, что весна обязательно принесёт мир в их дома и семьи", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.
Ранее сообщалось, что добровольцы общественного движения "Волонтёры Победы" поздравили воспитанниц Первого санаторного детского дома с наступающим Международным женским днём. В честь праздника волонтёры организовали для девочек мастер-классы по макияжу.
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