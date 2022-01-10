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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Волонтёры поздравили с 8 Марта эвакуированных в Нижегородскую область жительниц ДНР и ЛНР

07 марта 2022 17:25  [119] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В рамках Всероссийской акции "Вам, любимые" представители Богородского отделения НРО ВОД "Волонтёры Победы" поздравили женщин из Донецкой и Луганской народных республик с наступающим праздником 8 Марта.

Они посетили временный пункт размещения в Богородском районе и подарили подопечным сладкие наборы и праздничное настроение.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не могли не поздравить с Международным женским днём женщин и девушек, которые приехали к нам из Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Для нас было важно сказать им тёплые добрые слова, немного порадовать и пожелать никогда не терять надежды, верить в то, что весна обязательно принесёт мир в их дома и семьи", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что добровольцы общественного движения "Волонтёры Победы" поздравили воспитанниц Первого санаторного детского дома с наступающим Международным женским днём. В честь праздника волонтёры организовали для девочек мастер-классы по макияжу.

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Теги:
Волонтеры Праздники
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