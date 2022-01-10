Проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Глава города напомнил, что в конце прошлого года был заключен контракт на проектирование и строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде. Подрядчик должен будет закончить работы к концу 2025 года.

Отмечается, что на данный момент получены все технические условия на вынос коммуникаций, инженерных сетей на площадках строительства. К концу года планируется смонтировать проходческий щит.

Также Юрий Шалабаев рассказал, что работы будут вестись на четырёх площадках: улица Горького, площадь Свободы, около гостиницы Hampton на пересечении с Ковалихинской и в районе Сенной площади, рядом с автостанцией.

Ранее сообщалось, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной. Также уже с марта будет ограничено движение по улице Горького.