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Общество

Движение по ул. Горького уже с марта ограничат для строительства метро

26 января 2022 09:30  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение по ул. Горького уже с марта ограничат для строительства метро. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

По словам собеседника агентства, в настоящее время идет работа над проектом строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде.

В частности, сейчас рассматривается вариант, при котором планируется продлить линию трамвая до станции метро "Сенная" и сделать там разворотную петлю. Возможность реализации данного варианта станет понятна после проектировки транспортно-пересадочного узла на Сенной.

При этом месторасположение и количество выходов станции метро Сенная также будут определены по результатам разработки проектной документации.

Уже известно, что на первом этапе, в марте 2022 года будет сужена проезжая часть по ул. Горького на участке от домов №105-107 (строительный адрес ЖК "Дом на Горького") до пересечения с ул. Решетниковской для организации стартового котлована.

Ориентировочно летом начнутся работы и на пл. Свободы. Там будет ограничено движение в районе участка ул.Горького от перекрестка с ул. Ошарской до пл.Свободы.

Также планируется перекрыть движение и на участке ул. Большая Печерская от площади Сенной до автостанции "Сенная", но точные сроки работ еще не определены.

Напомним, что в декабре 2021 года был заключён муниципальный контракт с АО "Моспроект-3" на проектирование и продление линии метрополитена от станции "Горьковская" до площади Сенной. Стоимость контракта составляет 35,5 млрд рублей. Две новые станции должны появится уже к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что конкурс на проектирование новых станций "Варя" и "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена планируется объявить следующей осенью. На разработку ПСД потребуется 12 месяцев. Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей.

СПРАВКА:
Проектируемый участок метрополитена включает в себя 2 перегона, 2 станционных комплекса и тупики для оборота подвижного состава за станцией "Площадь Сенная". Ориентировочная строительная длина трассы по проекту 2021 года – 3,23 км. Количество строительных площадок – 5, минимальная глубина заложения – 24 метра.

В случае строительства по по проекту 2021 года будет предусмотрено три выхода из метро: около сквера 1905 года, напротив АО "Атомэнергопроект" и на пересечении улиц Горького и Ошарская. На станции "Площадь Сенная" также будет предусмотрено три выхода, один из которых будет расположен на месте существующей автостанции. Расположение ещё двух выходов обсуждается.

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