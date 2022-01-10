Глеб Никитин поддержал инициативу нижегородских модельеров о замене импортной одежды Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Глеб Никитин поддержал инициативу нижегородских модельеров о замене импортной одежды. Об этом губернатор Нижегородской области написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в текущей ситуации региональному бизнесу открывается больше мест и возможностей для торговли.

Так, нижегородские модельеры планируют наладить взаимоотношения со швейными предприятиями и торговыми сетями. Дизайнеры займутся разработкой коллекций, которые будут произведены на региональных производствах и выставлены на продажу в ТРЦ.

Глеб Никитин поддержал данную инициативу.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство создало центр по импортозамещению. Также был создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере.