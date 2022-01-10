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Бизнес

ФНС приостановила инициирование банкротства должников

09 марта 2022 11:41  [23] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Федеральная налоговая служба приостановила инициирование процедур банкротства должников, начиная с с 9 марта 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, данное решение принято для снижения угроз банкротства в стране в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств.

Так, налоговая служба будет содействовать реструктуризации возникшей задолженности в рамках действующего законодательства. В частности, будут применяться процедуры рассрочек и мировых соглашений.

Кроме того, по результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников будут вырабатываться решения, направленные, прежде всего, на сохранение бизнеса.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

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Теги:
Банкротство бизнес фнс
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