Виновнику ДТП в Сормовском районе грозит до 7 лет лишения свободы Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Виновнику ДТП в Сормовском районе грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, что ДТП произошло вечером 8 марта на ул. Коммуны, 2Б. 27-летний водитель Hyundai Accent сбил шестерых пешеходов, идущих по тротуару. В результате происшествия две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции установили, что в момент аварии водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 ч. 2 п. "а" УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по факту наезда на пешеходов автомобиля.