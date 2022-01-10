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Политика

ЕС ввели санкции в отношении четырех уроженцев Нижегородской области

10 марта 2022 12:10  [2] Политика
Александр Вайнберг

Александр Вайнберг

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ЕС ввели санкции в отношении четырех уроженцев Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Согласно информации, 9 марта Евросоюз внес в санкционный список еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 сенаторов, ратифицировавших решения о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками.

Так, среди них оказался генеральный директор VK Company Limited, уроженец Нижнего Новгорода Владимир Кириенко.

Согласно документу, "он контролирует и управляет тремя крупнейшими и наиболее популярными российскими социальными сетями – "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", а также почтовым сервисом и интернет-порталом mail.ru. Таким образом, Владимир Сергеевич Кириенко участвует в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства Российской Федерации".

Также под санкции попали оба действующих сенатора от Нижегородской области – Владимир Лебедев и Александр Вайнберг.

Кроме того, в санкционный список попали уроженцы Нижегородской области, представляющие другие регионы в Совете Федерации. Это уроженка Арзамаса Любовь Глебова (представляет Удмуртскую Республику) и уроженец Нижнего Новгорода Дмитрий Савельев (представляет Тульскую область).

Ранее ЕС ввел санкции в отношении Захара Прилепина. Также под санкции США попал нижегородский авиазавод "Сокол".

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Теги:
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