Александр Вайнберг
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ЕС ввели санкции в отношении четырех уроженцев Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Согласно информации, 9 марта Евросоюз внес в санкционный список еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 сенаторов, ратифицировавших решения о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками.
Так, среди них оказался генеральный директор VK Company Limited, уроженец Нижнего Новгорода Владимир Кириенко.
Согласно документу, "он контролирует и управляет тремя крупнейшими и наиболее популярными российскими социальными сетями – "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", а также почтовым сервисом и интернет-порталом mail.ru. Таким образом, Владимир Сергеевич Кириенко участвует в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства Российской Федерации".
Также под санкции попали оба действующих сенатора от Нижегородской области – Владимир Лебедев и Александр Вайнберг.
Кроме того, в санкционный список попали уроженцы Нижегородской области, представляющие другие регионы в Совете Федерации. Это уроженка Арзамаса Любовь Глебова (представляет Удмуртскую Республику) и уроженец Нижнего Новгорода Дмитрий Савельев (представляет Тульскую область).
Ранее ЕС ввел санкции в отношении Захара Прилепина. Также под санкции США попал нижегородский авиазавод "Сокол".
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