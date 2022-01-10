ЕС ввели санкции в отношении четырех уроженцев Нижегородской области Политика

Александр Вайнберг Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

ЕС ввели санкции в отношении четырех уроженцев Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Согласно информации, 9 марта Евросоюз внес в санкционный список еще 14 российских бизнесменов и глав компаний, а также 146 сенаторов, ратифицировавших решения о дружбе с Донецкой и Луганской народными республиками.

Так, среди них оказался генеральный директор VK Company Limited, уроженец Нижнего Новгорода Владимир Кириенко.

Согласно документу, "он контролирует и управляет тремя крупнейшими и наиболее популярными российскими социальными сетями – "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", а также почтовым сервисом и интернет-порталом mail.ru. Таким образом, Владимир Сергеевич Кириенко участвует в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов правительства Российской Федерации".

Также под санкции попали оба действующих сенатора от Нижегородской области – Владимир Лебедев и Александр Вайнберг.



Кроме того, в санкционный список попали уроженцы Нижегородской области, представляющие другие регионы в Совете Федерации. Это уроженка Арзамаса Любовь Глебова (представляет Удмуртскую Республику) и уроженец Нижнего Новгорода Дмитрий Савельев (представляет Тульскую область).

Ранее ЕС ввел санкции в отношении Захара Прилепина. Также под санкции США попал нижегородский авиазавод "Сокол".