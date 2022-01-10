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Общество

Трассу М-7 "Волга" в Нижегородской области начали приводить в нормативное состояние после зимы

10 марта 2022 15:59  [80] Общество

Фото: ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области начались восстановительные работы дорожного покрытия на трассе М-7 "Волга". Об этом сообщает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Как отметили в ведомстве, автодорога является самой загруженной в регионе: интенсивность движения по ней достигает 40 тыс. автомобилей в сутки, причём около 40% из них – многотонные большегрузы. В совокупности с "температурными качелями" такая нагрузка приводит к ускоренному износу и повреждению дорожного покрытия.

Подрядная организация, обслуживающая дорогу М-7 в Нижегородской области, ежедневно проводит восстановительные работы на различных участках. В частности, на особом контроле находятся мост через Оку на обходе Нижнего Новгорода и участок дороги в Кстовском районе.

В рамках ремонтной кампании повреждённые участки фрезеруются, очищаются от крошки и заделываются горячим асфальтобетоном.

С 5 марта на мосту через Оку уложено 393 тонны материалов, благодаря чему устранены дефекты на площади 2 150 кв.м.

На трассе в Кстовском районе повреждения ликвидированы на площади 350 кв.м.

В Упрдоре заявили, что полностью завершить восстановительные работы планируется до 31 марта. За этот период к нормативному состоянию приведут более 22 тыс. кв.м покрытия.

Проблемные участки дорог включены в программу ремонта на 2022-2023 годы. Так, ремонт запланирован на участке 399 – 415 км, в том числе на мосту через Оку, а также на участке 443 – 465 км в Кстовском районе.

Кроме того, решается вопрос о проведении полноценных ремонтных работ с заменой покрытия на участках 472 – 490 км в Лысковском районе и 524 – 569 км в Воротынском районе, сообщили в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что на дорогах Нижегородской области начался масштабный ямочный ремонт.  

Напомним также, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на территории Нижегородской области в предстоящий ремонтный период планируется привести в нормативное состояние 703 км автомобильных дорог и 453,1 погонных метра мостов, на эти цели будет направлено 10,95 млрд рублей.

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Теги:
Дороги М-7 Ремонтные работы
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