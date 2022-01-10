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Экономика

Нижегородский Минпромторг рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления

10 марта 2022 17:30  [86] Экономика

Нижегородский Минпромторг рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкционного давления.

Так, в региональные меры поддержки вошли:

- компенсация затрат на оборудование (20% от понесенных потерь, но более 10 млн руб.),

- компенсация затрат на первый платеж по договорам лизинга (до 50%, но не более 5 млн руб.),

- субсидирование части процентной ставки промышленным предприятиям,

- программа для пополнения оборотных средств и исполнение контрактов под 8% для адресной поддержки предприятий.

Также в региональном Минпромторге напомнили об основных оперативных мерах поддержки в различных сферах предпринимательской деятельности. 

Для сферы IT были разработаны следующие меры поддержки:

- льготное кредитование, грантовая поддержка,

- упрощенная процедура трудоустройства для иностранных специалистов,

- освобождение от налога на прибыль и проверок со стороны контрольных органов до конца 2024 года.

В меры поддержки АПК вошли:

- полугодичная отсрочка платежей по льготным инвестиционным кредитам,

- возможность пролонгации кредита на 1 год для краткосрочных льготных займов,

- увеличение субсидированный ставки по по выданным краткосрочным кредитам,

- льготная ставка по краткосрочным и инвестиционным кредитам до 5% годовых,

- компенсация части затрат на производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Для предприятий машиностроения была введена отсрочка уплаты утилизационного сбора.

В качестве мер поддержки для гостиниц было принято решение о снижении ставки НДС до 0% до 30 июня 2027 года, а также был установлен упрощенный режим подготовки документации.

Также возобновляется часть мероприятий программы поддержки системообразующих предприятий. В частности, субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию товаров, государственные гарантии по кредитам или облигационным займам и отсрочка или рассрочка по уплате налогов, авансовых платежей по налогам.

В ходе работы и введения новых региональных и федеральных механизмов информация может корректироваться. Получить подробную консультацию можно в отделе господдержки по телефону +7(831)435-16-64 или по электронной почте ogp@minprom.kreml.nnov.ru

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Также Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке. Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.

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Теги:
бизнес Предприниматели
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