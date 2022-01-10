Теплоэнерго
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2022 18:25  [29] Правительство РФ и "Единая Россия" обеспечили новые меры социально-экономической поддержки
11 марта 2022 18:25  [33] Первый в России автомобильный алюминиевый мост возводится в Нижегородской области с опережением графика
11 марта 2022 17:36  [92] Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев создал канал в Telegram
11 марта 2022 16:54  [172] Имя Омари Шарадзе предложили присвоить микрорайону Сортировочный
11 марта 2022 16:20  [156] Глеб Никитин сообщил о закрытии своей страницы в Instagram
11 марта 2022 15:48  [200] Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram
11 марта 2022 15:27  [147] ГЖИ Нижегородской области и прокуратура оштрафовали коммунальщиков двух районов за плохую уборку снега
11 марта 2022 15:09  [278] Коллектив ГЖД присоединился к Всероссийской акции "Своих не бросаем!"
11 марта 2022 14:37  [138] Конкурс социальных и благотворительных проектов "ОМК-Партнёрство" принимает заявки на участие
11 марта 2022 14:25  [181] Более 1 млн мальков стерляди выпустят в Чебоксарское водохранилище в рамках строительства М-12
Общество

Первый в России автомобильный алюминиевый мост возводится в Нижегородской области с опережением графика

11 марта 2022 18:25  [33] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия, начавшееся в Нижегородской области 1 февраля, идёт с опережением графика. Об этом сообщили в подрядной организации ООО "Виадук-М". Так, в настоящее время ведётся устройство фундаментов будущего мостового сооружения.

Согласно информации, мост через реку Линда длиной 72 метра возводится в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Старый мост находился в предаварийном состоянии, и его решили заменить.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что решение о выборе технологии для строительства нового моста было принято с учётом опыта других стран, а также современных исследований, проведённых в России.

"В мире алюминиевые мосты строят уже более 50 лет, и этот опыт доказывает хорошие эксплуатационные характеристики таких конструкций. Очень важно, что при строительстве используются российские материалы и комплектующие", – сказал Глеб Никитин.

Как рассказали в Алюминиевой ассоциации,  комплектующие для моста производятся на заводах Красноярского края, Чувашии, Самарской и Свердловской областей. 

Новое сооружение будет состоять из четырёх алюминиевых пролетов по 18 метров каждый, а также подходов к нему. В конструкции моста используются высокопрочные плиты из алюминиевого сплава, который не подвергается коррозии. 

Стоимость работ по контракту  составляет 403,9 млн рублей. Сооружение должны сдать в эксплуатацию 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что первый в стране пешеходный алюминиевый мост был построен в 2017 году также в Нижегородской области. Он располагается в деревне Афонино.

СПРАВКА:
В мире построено более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы. В России с 2017 года построено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве и один – в Туле.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Мосты Строительство
Поделиться:
Новости по теме
22 февраля 2022 16:01  [3122] Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области
02 августа 2017 17:06  [743] Первые в России надземные переходы из алюминиевых конструкций заработали в Афонино Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph