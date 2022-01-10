Первый в России автомобильный алюминиевый мост возводится в Нижегородской области с опережением графика Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия, начавшееся в Нижегородской области 1 февраля, идёт с опережением графика. Об этом сообщили в подрядной организации ООО "Виадук-М". Так, в настоящее время ведётся устройство фундаментов будущего мостового сооружения.

Согласно информации, мост через реку Линда длиной 72 метра возводится в городе Бор на автодороге Толоконцево – Могильцы. Старый мост находился в предаварийном состоянии, и его решили заменить.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что решение о выборе технологии для строительства нового моста было принято с учётом опыта других стран, а также современных исследований, проведённых в России.

"В мире алюминиевые мосты строят уже более 50 лет, и этот опыт доказывает хорошие эксплуатационные характеристики таких конструкций. Очень важно, что при строительстве используются российские материалы и комплектующие", – сказал Глеб Никитин.

Как рассказали в Алюминиевой ассоциации, комплектующие для моста производятся на заводах Красноярского края, Чувашии, Самарской и Свердловской областей.

Новое сооружение будет состоять из четырёх алюминиевых пролетов по 18 метров каждый, а также подходов к нему. В конструкции моста используются высокопрочные плиты из алюминиевого сплава, который не подвергается коррозии.

Стоимость работ по контракту составляет 403,9 млн рублей. Сооружение должны сдать в эксплуатацию 30 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что первый в стране пешеходный алюминиевый мост был построен в 2017 году также в Нижегородской области. Он располагается в деревне Афонино.

СПРАВКА:

В мире построено более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов. По числу введенных в эксплуатацию алюминиевых мостов первое место занимает Китай, также среди лидеров США, Канада, страны Западной и Северной Европы. В России с 2017 года построено восемь алюминиевых пешеходных мостов: два – в Нижегородской области, три – в Красноярске, два – в Москве и один – в Туле.